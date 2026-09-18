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Татар-информ

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«Кузница кадров»: в Казани стартовал «Татар.Бу Хакатон»

«Кузница кадров»: в Казани стартовал «Татар.Бу Хакатон»

Ежегодный хакатон «Татар.Бу Хакатон» стартовал сегодня в Казани в преддверии международного форума Kazan Digital Week.

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