Министр труда Котяков анонсировал увеличение пенсий в РФ

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков анонсировал дополнительное увеличение страховых пенсий для работающих и неработающих пенсионеров в феврале 2025 года до уровня фактической инфляции 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии