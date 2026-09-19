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Хуситы атаковали инфраструктуру нефтяной компании Saudi Aramco в Эр-Рияде

Хуситы атаковали инфраструктуру нефтяной компании Saudi Aramco в Эр-Рияде

REUTERS/Media Centre Of The Yemeni Armed Forces/Handout Хуситы объявили о проведении двух военных операций на территории Саудовской Аравии, целями которых стали объекты в столице Эр-Рияде, а также инфраструктура нефтяной компании Saudi Aramco на западе королевства.

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