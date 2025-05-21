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Китай

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Глава МИД КНР примет участие в церемонии подписания Конвенции об учреждении Международной посреднической организации

Пекин, 20 мая /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И будет присутствовать на церемонии подписания Конвенции об учреждении Международной посреднической организации /МПО/, которая состоится 30 мая в Специальном административном районе Сянган.

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