Глава МИД КНР примет участие в церемонии подписания Конвенции об учреждении Международной посреднической организации

Пекин, 20 мая /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И будет присутствовать на церемонии подписания Конвенции об учреждении Международной посреднической организации /МПО/, которая состоится 30 мая в Специальном административном районе Сянган.