Ягоды барбариса могут лечить депрессию эффективнее, чем лекарства, узнали ученые

Ягоды барбариса могут лечить депрессию эффективнее, чем лекарства, узнали ученыеУчёные из Южно-Уральского государственного университета установили связь между употреблением барбариса и борьбой с депрессией.
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