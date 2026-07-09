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Живая Кубань

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Ягоды барбариса могут лечить депрессию эффективнее, чем лекарства, узнали ученые

Ягоды барбариса могут лечить депрессию эффективнее, чем лекарства, узнали ученые

Ягоды барбариса могут лечить депрессию эффективнее, чем лекарства, узнали ученыеУчёные из Южно-Уральского государственного университета установили связь между употреблением барбариса и борьбой с депрессией.

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