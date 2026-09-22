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Владелец «Домтрансавто» выиграл крупнейший контракт властей Сургута на пассажиркие перевозки

Владелец «Домтрансавто» выиграл крупнейший контракт властей Сургута на пассажиркие перевозки

На рынке пассажирских перевозок Сургута — крупнейшего муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа — происходит передел: крупнейший контракт на обслуживание 11 городских автобусных маршрутов достался владельцу уже известного в Югре подмосковному перевозчику «Домтрансавто».

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