Владелец «Домтрансавто» выиграл крупнейший контракт властей Сургута на пассажиркие перевозки

На рынке пассажирских перевозок Сургута — крупнейшего муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа — происходит передел: крупнейший контракт на обслуживание 11 городских автобусных маршрутов достался владельцу уже известного в Югре подмосковному перевозчику «Домтрансавто».
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