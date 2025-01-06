Премьер-министр Канады Трюдо намерен подать в отставку

ОТТАВА (ИА Реалист). Премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен покинуть свой пост 6 января. С учетом 8-часовой разницы во времени между Оттавой и Москвой, в достоверности этой инсайдерской информации можно будет убедиться только через 6-7 часов.
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