Бастрыкин требует доклад по делу об отравлении в детсаду Екатеринбурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в частном детском саду Свердловской области.
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