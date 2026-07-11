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Царьград

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Бастрыкин требует доклад по делу об отравлении в детсаду Екатеринбурга

Бастрыкин требует доклад по делу об отравлении в детсаду Екатеринбурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в частном детском саду Свердловской области.

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