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Акции “ТКС холдинга” могут начать торговаться через пару недель 

Акции “ТКС холдинга” могут начать торговаться через пару недель 

Мосбиржа ожидает, что старт торгов акций холдинговой компании TCS Group (ей принадлежат российские «Тинькофф банк», виртуальный мобильный оператор, «Тинькофф Страхование», УК «Тинькофф Капитал», брокер «Тинькофф Инвестиции» и т.

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