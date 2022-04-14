В Северной Осетии полицейские совместно с общественниками проводят профилактические мероприятия в рамках акции «Дети России - 2022»

В здании администрации Алагирского района в рамках акции «Дети России - 2022» инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Алагирскому району совместно с представителями общественной организации военно-патриотического клуба «АС-АЛАНЫ» и Антинаркотическим фронтом провели мероприятие, направленное на профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ.
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