МИД Украины: Одна из стран захотела "покровительствовать" украинцам в России

Сибига рассказал о желании неназванного государства оказать помощь украинцамГлавный дипломат Украины Андрей Сибига написал на своей странице в соцсетях, что в соответствии с Женевскими конвенциями одна из стран захотела обеспечить украинцам в России своё покровительство.