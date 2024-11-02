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МИД Украины: Одна из стран захотела "покровительствовать" украинцам в России

МИД Украины: Одна из стран захотела "покровительствовать" украинцам в России

Сибига рассказал о желании неназванного государства оказать помощь украинцамГлавный дипломат Украины Андрей Сибига написал на своей странице в соцсетях, что в соответствии с Женевскими конвенциями одна из стран захотела обеспечить украинцам в России своё покровительство.

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