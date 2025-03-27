Согласно данным американского ресурса 19fortyfive, пересмотр фундаментальных основ, регулирующих взаимоотношения между США и Россией, вероятно, спровоцирует распад Организации Североатлантического альянса НАТО.
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