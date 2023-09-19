Раз пошла такая пьянка…В общем, после текста про вероятность «заморозки» на украине (нет такой вероятности) стало очевидно, что нужно писать о вероятном будущем США.
Сценарии для США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
Самый лучший сценарий для США это цунами метров 100 высотой со стороны Атлантики и землетрясение 10 баллов со стороны Тихого океана.
Ответить
15 час.
Галина Смирнова
Где-то в дебрях гегемона Дремлет пятая колонна... Срок пришел её будить - На работу выводить! Просыпайтесь, демократы! Час пробил - сомнений нет: Принести свободу в штаты, Дать им суверенитет!!! Кто свободой одержим - Выходи шатать режим! Богом клятую страну - На гражданскую войну! Весь засраный Пиндостан - На спасительный майдан! Демократия достала? Но расклад пока таков: Настоящих буйных мало, Вот и нету вожаков! Чем сидеть на попе ровно В вашем граде золотом - Разнесли б уже на брёвна Капитолий-Белый дом!!! Пусть режим за всё заплатит В рамках классовой борьбы - На руках оружья хватит Полстраны сложить в гробы! Дружно в бой, святой и правый, От души, во весь опор - Кровью смыть страны кровавой Феерический позор. Революция - не шутка, Слово гордое - "майдан".... И взамен страны-ублюдка - Пятьдесят нормальных стран!!! :-)
Ответить
9 час.
Свежие комментарии