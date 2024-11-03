Астролог Бельская предупредила о сложностях второй половины ноября

И рассказала, как с ними справиться. Гороскоп 123RF/legion-media.ruВторая половина ноября связана с ретроградностью Меркурия, а значит, велика вероятность различных негативных событий: от природных катаклизмов до социальных волнений.
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