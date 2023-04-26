Зампостпреда РФ при ООН: внешние игроки форсировали решение вопроса управления ВС Судана

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявила, что многие внешние игроки искусственно форсировали решение вопроса об управлении вооруженными силами в Судане.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявила, что многие внешние игроки искусственно форсировали решение вопроса об управлении вооруженными силами в Судане.
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