Газета.ру

8 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Кочегаров
    А штаты не боятся, что Китай сможет "в корне поменять ситуацию" в Тайваньском проливе намного быстрее?ВМС США: Вашингто...
  • tsan tsan
    Кучно пошли.В Москве ФСБ заде...
  • Михаил Мерзликин
    ''Наказали'' Видно входит в число неприкасаемых. Им всё можно!Блиновская покину...

Зампостпреда РФ при ООН: внешние игроки форсировали решение вопроса управления ВС Судана

Зампостпреда РФ при ООН: внешние игроки форсировали решение вопроса управления ВС Судана

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявила, что многие внешние игроки искусственно форсировали решение вопроса об управлении вооруженными силами в Судане.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх