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Царьград

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Росгвардия задержала черкесца с оружием и 99 патронами

Росгвардия задержала черкесца с оружием и 99 патронами

Сотрудники СОБР "Клинок" и МВД задержали жителя Черкесска за незаконный оборот оружия. Изъяты пистолет АПС, 99 патронов, мобильные телефоны и документы.

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