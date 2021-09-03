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Парадоксальный всплеск заболеваемости COVID-19 на Западе

Парадоксальный всплеск заболеваемости COVID-19 на Западе

На Западе творится что-то странное — уровень заболеваемости с диагнозом «ковид» начал прямо соответствовать уровню «вакцинированности» населения: чем больше «навакцинировали» — тем больше заболевают Возьмём для примера Израиль, Великобританию и США.

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