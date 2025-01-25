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В ГД признали документы на недвижимость в новых регионах

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, регулирующий признание документов на недвижимость, выданных в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях до их вхождения в состав России.

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