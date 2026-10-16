Соглашение о сотрудничестве в области испытаний, стандартизации и метрологического обеспечения аддитивных технологий подписали в Минске БелГИСС и ООО «Центр аддитивных технологий РН», одновременно утвердив дорожную карту развития этого направления до 2028 года.