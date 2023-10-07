Эксперт Кошкин объяснил неготовность армии Израиля к атаке ХАМАС

Армия обороны Израиля и спецслужбы оказались настолько не готовы к атаке, что объяснения вроде тех, что нападения ожидали с Севера, а оно случилось с юга, не котируются в свете ряда моментов, о которых 7 октября в беседе с «Известиями» упомянул завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин.