Как обычная «Пешка» стала королевой неба

Пе-2 был самым массовым самолетом во время Великой Отечественной войны. На вооружении советской авиации было около 11 тысяч экземпляров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Приказ или каприз?
- "Такое поведение суда и миграционной службы выглядит издевательством, за эти дни мы узнали и другие подобные истории произвола со стороны представителей миграционной политики – тенденция более чем подозрительная" (ц)
- П.Толстой: русские не должны своими налогами из мизерных зарплат в регионах оплачивать пособия для детей мигрантов
Свежие комментарии