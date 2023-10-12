Преимущества экопромышленных парков обсудили участники РЭФ

Текущий статус реализации проектов по созданию экопромышленных парков, объектов утилизации вторичных ресурсов и меры государственной поддержки управляющим компаниям и резидентам парков обсудили участники сессии «Экопромышленные парки: новые условия реализации ЭЗЦ» Российского экологического форума (РЭФ).
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