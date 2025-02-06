На дорогах Петербурга и Ленобласти искали автомобилистов-должников

Рейд провели сотрудники Госавтоинспекции В последнюю декаду января сотрудники Госавтоинспекции провели на дорогах Петербурга и Ленобласти масштабный рейд, целью которого было выявление автомобилистов, не исполняющих обязанности по уплате административных штрафов за нарушения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.
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