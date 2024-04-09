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Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, заявил Сергей Лавров.

Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, заявил Сергей Лавров.

 Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, заявил Сергей Лавров. В процессе переговоров с главой МИД КНР Ваном И, министр иностранных дел России отметил, что благодаря нашим лидерам, сотрудничество между Москвой и Пекином достигло новых высот.

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