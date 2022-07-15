Посольство России назвало необоснованными новые антироссийские санкции Канады

В посольстве России в Оттаве раскритиковали новые канадские санкции против Москвы, передает ТАСС. По словам временного поверенного в делах РФ в Канаде Владимира Проскурякова, соответствующие ограничительные меры не имеют под собой никаких оснований.
В посольстве России в Оттаве раскритиковали новые канадские санкции против Москвы, передает ТАСС. По словам временного поверенного в делах РФ в Канаде Владимира Проскурякова, соответствующие ограничительные меры не имеют под собой никаких оснований.
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