Какие ужасы правительство Канады сулит путешествующим в Россию

Позитив для оптимистовПолитикаКакие ужасы правительство Канады сулит путешествующим в Россию МариКанада Решил посмотреть как официальный сайт Канады представляет себе Россию. © Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.Вернуться к статье834НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNataly)))))Просят публично не обсуждать политику.)))) смеялась до слез.... да пусть себе обсуждают хоть на английском хоть на французском эти канадцы россияне то всего двумя языками владеют русским и Русским матерным, так что лапочите /чирикайте всё, что душеньке угодно, мы ВАС всё равно не разумеем))))))NatalyПо данным Евростата, для жителей Европы по большей части характерны поездки длиной до 3 дней. По нашим данным, около половины заграничных поездок тех же жителей Германии — однодневные (и это не рабочие выезды, 9 из 10 таких поездок — туризм). Наиболее склонны к длительным путешествиям Норвегия, Финляндия и Швейцария. В целом это довольно просто объясняется: во-первых, высокий доход граждан позволяет путешествовать, а, во-вторых, проводить отпуск за рубежом в поездке бывает банально дешевле, даже чем сидеть дома внутри страны. Средний турист из стран Западной Европы путешествует так: самостоятельно находит отель на пару дней, самостоятельно покупает билеты и едет. Обычно длинные поездки совершаются людьми после 30 лет в отпуске, причём этот отпуск нередко плотно привязан к школьным каникулам (школьные каникулы в той же Германии начинаются в разных регионах по-разному, чтобы не создавать нагрузку на инфраструктуру транспорта одновременно). При этом мы не исследовали путешествующих студентов в gap year (свободный год перед университетом, характерный, например, для Великобритании). Выездной туризм житель Европы начинает с граничащих стран. Причём около 60% поездок совершается на собственной машине. Уже после исследования соседних стран европеец начинает выезжать всё дальше и дальше. На первом месте до 2020 года был туризм в США. Почему нас не выбирают чаще? Россия — это не направление коротких поездок. У нас слишком большие расстояния, чтобы просто приехать на 1-2 дня и уехать. Исключение — организованные туры наподобие выездов в Санкт-Петербург из Финляндии (при этом отметим, что сама по себе услуга пакетных туров в Европе менее распространена, чем у нас). Вместо личной машины нужно выбирать авиабилеты, а почти до любой столицы Европы лететь быстрее, дешевле и ближе, чем до Москвы или Петербурга. Туристы не понимают, зачем к нам ехать. Это банальное отсутствие информации о России как о туристском направлении (эти же данные подчёркиваются в отчёте НАФИ). Нет какой-либо системно действующей программы по работе с нашим имиджем среди европейских туристов. Нет уверенности в безопасности. Как некоторые граждане России опасаются поездок на Кавказ (в Дагестан, Ингушетию и Чечню), ориентируясь на свои представления о регионах, а не объективные показатели безопасности, примерно так и европейцы опасаются поездок в Россию. Но, надо сказать, в случае с европейцами это не всегда заблуждение. Второстепенные проблемы: Сложность получения визы. В сравнении с другими популярными направлениями (исключая, пожалуй, США) виза действительно оформляется достаточно долго и сложно. Эта проблема сейчас решается, и мы видим меры, которые должны облегчить выдачу виз европейским туристам. Вот пара примеров. Стереотип о том, что нужно знать русский язык для поездки. Этот фактор серьёзно ограничивает выезды дальше крупных городов и особенно сокращает поток из наиболее обеспеченных стран западной Европы. Связанный стереотип — что в России почти никто не знает английский язык. Собственно, за пределами крупных городов это уже и не стереотип. Планирование заранее. Европейский путешественник планирует длительную поездку заранее, к отпуску (каникулам ребёнка). Обычно это случается за полгода до даты отправления. В случае с Россией такое планирование частично затруднено: не всегда операторы могут подтвердить экскурсии на местах за такой срок. Иностранные туристы, побывавшие в стране, жалуются на сервис и инфраструктуру. Поскольку для европейца доступность перемещения часто важнее, чем интересность туристского контента, это в долговременной перспективе создаёт тренд, который нужно менять.NatalyЧто средний иностранец думает про Россию — Там очень низкие цены (это правда, стоит только выйти за центр столицы — дело в падении рубля относительно евро с 2014 года). — Зимой, внезапно, ОЧЕНЬ холодно, а тёплый сезон относительно короткий (в среднем по стране). То есть путешественники понимают, что будет холодно, но не могут адекватно оценить, насколько именно. В части отзывов о поездках на Байкал за прозрачным льдом содержатся слова «полюс», «арктическая экспедиция» и подобные. Иностранцы считают, что у нас по большей части довольно холодно: зима, большая часть весны, осень. — Переводчика на телефоне недостаточно для России. Большая часть подобных отзывов приходит из отдалённых мест, в частности, путешествий по Транссибу, где нет полного сотового покрытия и программы-переводчики отказывают. — Есть много малолюдных красивых мест (сейчас это большой плюс). — Другая валюта (для Европы это сюрприз, потому что большая часть стран либо поддерживает евро, либо свободно конвертирует из него, либо даёт расплатиться картами за что угодно). Связанная проблема — у нас не всегда можно заплатить картой за такси, купить продукты в магазине в регионе (например, на Байкале) и так далее. — Непонятно, что с арендой машин: неясно, подойдут ли европейские права, непонятно, есть ли аренда в нужном регионе и т.п. — Нужна дополнительная SIM-карта, либо роуминг. В Европе почти все операторы предлагают единое поле покрытия, тогда как для России нужно отдельно решать этот вопрос. — Немного удивительно, но наше медобслуживание воспринимается как высокоуровневое: есть практически везде, гарантированно качественно помогут. — Неравномерность сервиса: чем дальше от столицы, тем страшнее может быть. — Безопасность: на туристских маршрутах всё хорошо, но дальше выезжать страшно, нужно читать много отзывов. — Ужасные дороги: нет гостиниц для автомобилистов, кафе достойного уровня, туалетов, комфортных стоянок (с розетками, душем и т.п.). Плюс кое для кого тот факт, что дорогу может размыть после дождя, тоже становится невероятным сюрпризом.NatalyОбщая ситуация Мы привлекаем жителей стран с высокой долей русского языка и не самых платёжеспособных туристов Европы. Про нас много мифов и стереотипов. У нас достаточно хороший туристский контент и интересные программы внутри страны, но про это никто не знает, и имидж страны страдает. У нас по отзывам плохой сервис, плохая инфраструктура и низкая безопасность, но при этом это не является узким местом для привлечения туристов: в первую очередь нужно работать с информированностью о достопримечательностях. Уже затем, когда таких путешественников будет больше, подтягивать сервис и остальное. Но начинать работать над инфраструктурой и сервисом надо сейчас (хоть это и не даст мгновенного выигрыша), потому что процессы по времени не совсем сопоставимые. Быстрый выигрыш даёт информирование и брендинг.Элина МорозоваДо сих понять не могу, на западе действительно настолько не образованы и не осведомлены или у них такая целенаправленная пропаганда?Михаил добрый маргиналКак и в России про запад)))))Элина МорозоваРоссияне много путешествуют и видят своими глазами. А ты часто встречал канадца а России? Особенно в Ростове, Чечне, Дагестане и т.д.? Или может слышал, что у нас каких ни будь канадских голубей дискриминировали?Natalyпросто на Россию обывателюЕС глубоко насрать... это МЫ думаем , что ОСНОВНЮКИ и ГЛавнюки планеты всей именно россияне, а на самом дели мы тараканчики из задристанной медведями перферии/окраины/глубинки МИРОВОЙ цивилизации с мерзким холодным климатом и злобным агрессивным населением. находящемся на самой нижней ступеньке развития примата бесхвостого....Михаил добрый маргиналА ты кажный год в Канаде была и во всех районах Канады?)))))Кстати там много хохлов ))))NatalyСама то в ЧЕчню сунешся?в ДАГЕСТАНЕ почему не отдыхаешь по выходным?))))Natalyнет, Миш, мотивация обсёра стран у нас разная. РОссия срёт на ЗАПАД из зависти, а Запад на Россию из жалости к её несчастным нищим голодным вымирающим жителям ))))Михаил добрый маргиналНаташ на западе как и у нас кто то одно пиндит ,кто то другое ,а кому и ваше по куй))))Natalyвот вот, в основном покуй. зачем сытому голодного знать и понимать? ну ползают там в вечной мерзлоте какие то там таракашки букашки, что о них думать если они к нам всё равно не долетят нашей кровушки напиться, а вот когда долетят тогда мы этих кровососиков и подумаем чем травить то ли дустом их присыпать то ли тапочек дать понюхать, главное что бы крылышки отвалились и хоботочек /жало отсох побыстрее))))Элина МорозоваА хохлы то при чем?))) Думаешь это они распространяют байки о России????Элина МорозоваЯ в России много где не была, как то больше в Европе)))Михаил добрый маргиналДа не при чем байки о Канаде распространяет автер.Просто Элин иногда позырь док фильм о нас западный И наш о западе . Баек в нашем больше))))Ольга КожемякинаКакая ты самокритичная, тараканша из под печки! Оставь свои эпитеты для себя, а Россию и россиян не марай своим вонючим языком, убогая!Natalyа почему не подскажешь?))))неужто в Европе да и лучше отдыхается чем в России( удобнее комфортнее дешевле уютнее спокойнее, а главное безопаснее??????))))Элина МорозоваНаташ! Ты про кого говоришь МЫ? Я кроме тебя ни от кого больше такого мнения не слышала. Россияне только говорят: "не лезьте в нашим внутренние дела и не диктуйте свои вонючие дерьмократические правила. Без вас разберемся со своими делами.Элина МорозоваКакие байки? "На официальном сайте Канады, также предоставляют Travel Advisories (рекомендации по поводу поездки в ту или иную страну)."NatalyЭлина, чего тут рассуждать и спорить, ну кто же кроме любителей экстрима сунется в страну которая вот уже в который раз всего лишь за столетие занята тотальным истреблением своего коренного населения, просто планомерно зачищает эту территорию для других людей/народностей/рас этой планеты.....Элина МорозоваБезопаснее безусловно дома, в России. А отдыхать хорошо везде. Все зависит только от тех средств, которыми ты располагаешь.Элина МорозоваКонечно, Наташ. В Америку соваться стремно. Они классно истребили свое коренное население и теперь истребляют население других стран ради своего благополучия. Перечислять не буду. Ну а теперь, благодаря их "ценностям" и указивкам Европа будет зимой мерзнуть и не дай бог еще и вымирать. Ну а мигранты с их легкой руки уже вовсю хозяйничают в Европе))Михаил добрый маргиналИ че в этом плохого то.У нас не предупреждают ,а просто закрывают сообщения. ))))Элина у нас ваше мифы о своей стране есть. Главные это за мкадом все бухают и что многодетные семьи тока у пьяниц. А то что вмешиваются в наши дела,так и мы вмешиваемся Люпен ваше не скрывает,что ей Россия платит. Тыж Политологи любая страна отстаивает свои интересы подкупая политиков других стран.))))Это нормально. И если Россия противостоит сажая не угодных. То на западе они не популярны просто))))Михаил добрый маргиналА Дауров и старообрядцев и еще поковырятся в северных ,азиатских и кавказских народах тож Америкосы?Просто о своем мы молчим))))NatalyБезопаснее безусловно дома, в России.))))) ха-ха-ха то-то я без СЁмы носа из квартиры после 20-00часов не высуну, а в метро всем советуют не спускаться без газового балончика в кармане, а лучше пистолета, и тихо поскуливают. что у нас пока не разрешено свободное использование оружия и его продажа населению))))Элина МорозоваДа мы и о западе молчим до тех пор , пока они не начинают лезть к нам со своими методичками и не начинают нам что то навязывать. Мне глубоко на... ть , что у них там и как, пока они сами не начинают лезть к нам со своими методичками и их местными проплаченными прихлебателями. Тогда уж приходится обратить пристальное внимание, а какое такое "Эльдорадо" они хотят у нас устроить, а главное для кого и в качестве кого они нас приглашают к столу? В качестве рождественской индейки?Михаил добрый маргиналКто к тебе лезет простой Канадец или американец или Европеец. ?Ты че думаешь простой Европец поедет работать в Россию.Почему престижно учится на западе. Почему там наши богатеи отдыхают,лечатся обучаюь детей,и боятся ехать в крым,а то на запад не пустят.Выгодно Элин срать на запад и во всем венить его . Воруют запад виноват.За это не посадят мона пиндеть. Решил за свои права поборотся все турма.Мигранты тут безприлделнячуют,но нам надо запад ругать что мигрантов там до уя.Михаил добрый маргиналТы знаешь,что в крыму нет не одного представительства наших ведущих банков Только РосБанк который под санкциями))))NatalyВ отличие от СССР, Россия не является социальным государством, а даже наоборот, по части распределения доходов уже давно стало антисоциальным, утверждают социологи стран СНГ, исследование которых опубликовано в июньском номере отраслевого журнала Росстата «Вопросы статистики». Впрочем, и остальные бывшие республики Советского Союза живут не лучше, констатируют специалисты российских, азербайджанских, казахстанских, украинских и белорусских социологических центров, которые провели сопоставительный анализ стран по уровню доходов. Выводы социологов шокируют. Среднеобеспеченными оказались только 3% россиян, которые получают от 32,2 до 50,6 тыс. рублей в месяц, а на долю высокообеспеченных, с доходами выше 50,6 тыс. рублей, пришелся всего лишь 1% населения. Зато к разряду наиболее нуждающихся относится почти 20,5% россиян, имеющих доход меньше 4,6 тыс. рублей в месяц на душу. Количество низкообеспеченных достигает 53% - это люди с доходами от 4,6 до 13,8 тыс. рублей, а в группу «относительно бедных», с доходами от 13,8 до 32,2 тыс. рублей попадают 22,5% граждан. Таким образом, в разряд «нуждающихся и низкообеспеченных» в России попадают 73,5% населения. Слабым утешением россиянам может служить лишь то, что в Казахстане, Украине и Азербайджане к «нуждающимся и низкообеспеченным» относится более 90% населения. Немного лучше России в СНГ выглядит лишь Белоруссия, где в эти категории попадает 67% граждан. Для сравнения, в социально ориентированных странах Запада нуждающихся и низкообеспеченных почти нет, доля «относительно бедных» составляет около 20%, доля среднеобеспеченного населения около 60%, а 20% приходится на высокообеспеченных граждан. Вывод социологов следующий: нынешняя Россия далека от социально ориентированной модели общества, даже если рассматривать ее с точки зрения национальных социальных стандартов. А если применить западные стандарты расчетов, то Россия вместе со своими соседями по СНГ попадает в группу бедных стран третьего мира. Вот так построили «капитализм с человеческим лицом»!Natalyс какими методичкам конкретно к тебе и кто прилез? что так и ворвались к тебе квартирку размахивая, перед носом пенсионерки агитками и буклетами с криками не прочтешь мы тебя старую клячу ногами запинаем руками отметелим?)))))ох, как же у вас в Москве страшно жить ))))Элина МорозоваЯ совершенно нормально отношусь к рядовым иностранцам. И еще раз повторяю, мне нас.. ть что и как у них там. Зачем они рассказывают нам, про нас всякую ересь? Посмотри до чего они докатились уже, что Европа , что Америка. И движение в пропасть продолжается. И еще врут, что это мы виноваты. Сами отказались от долгосрочных контрактов по газу по низким фиксированным ценам, а теперь орут, что Россия виновата, что у них дефицит газа и кризис. Заврались совсем. Россия выполняет ВСЕ свои обязательства по заключенным договорам. А как они мечтали спихнуть на Россию своих мигрантов? Ага, Россия виновата, что они в этом дерьме уже захлебнулись? А статья как раз о том как врут о России на официальном уровне в Канаде.Михаил добрый маргиналЭлина не тупи акций газпрома у иностранцев около 40 % . Наши владеют акциями в не меньшей степени иностранных тойже хохляцкой Нафт нефть просто сговор все.Запомни элина это у нас газ пром на 38 % государственная на западе все кто покупает и продает газ это не государственные фирмы ,а частные.И владельцы разные. Это у нас Путин занят регулированием цен на свеклу,да и то пиар наверно. Показать какой он маладец.Элина МорозоваМиша! При чем тут акции? Есть официальные договора. По ним все поставки выполняются. Как было недавно сказано, даже перевыполняются на 15%. Каким образом виновата Россия? И в чем заговор? Кто с кем сговорился и о чем?Элина МорозоваИ более того, Северный поток достроен и готов к закачке газа. Дело только за Еврокомиссией. Значит Европа сама затягивает поставки газа?Natalyне знаю как там вСША и ЕС "докатились до жизни ТАКОЙ, как нам из каждого утюга Соловей с сотварищами заливают, Но вот про Германию могу сказать точно нам до их уровня жизни и безопасной стабильности адекватного социального заботливого государства это как раком до Луны пятиться))))))Элина МорозоваДа наслышаны мы и про их безопасность и про бомжей и про пенсионеров. и даже фильм рекламный просмотрели, как обогреваться подручными средствами без газа)))) Очень находчивые люди. Я вот раньше не знала, что холодильник надо выносить на улицу, чтобы в доме теплее было. А ты чего, фанатка Соловьева? Он по моему только на радио остался..NatalyРоссия — страна богатая природными ресурсами, не поспоришь. Однако благами, полученными от добычи и продажи нефти и газа, в нашей стране пользуются единицы. Получая сверхприбыль, они не спешат делиться с жителями России, кормя рекламными слоганами в духе «национальное достояние». Интересно, а как в других странах распределяют доходы от продажи ресурсов? Для начала важно понять, что государство может тратить вырученные деньги двумя способами: Вкладывать в улучшения условий жизни и социального благосостояния нации Напрямую выплачивать средства гражданам. С первым способом все ясно — под прикрытием заботы о населении деньги утекают через карманы чиновников и олигархов. О существовании второго граждане России и не мечтают, поэтому поделимся знанием о том, в каких государствах выплаты реально доходят до людей. США, Аляска В 1976 году в конституцию Аляски внесли поправку, согласно которой граждане получили право на доход от продажи нефти, добытой на территории штата. С этой целью создали «Перманентный фонд штата Аляски», куда перечисляют 25% от прибыли с продажи нефти. Эту сумму делят пополам и 12,5% ежегодно распределяют между гражданами любого возраста. Если взять среднюю цифру, получится, что за истекшие 20 лет на одного гражданина Аляски выплата составила 1500-1600 $ в год. ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты — одна из богатейших стран мира. Посмотрим, как живут ее граждане: Минимальная пенсия 2780$ в месяц или 80% от дохода с последнего места работы Помощь на создание семьи: участок с небольшим домом для молодоженов плюс 20 000$ на первое время Выплата за рождение ребенка 150 000$ Услуги ЖКХ практически ничего не стоят гражданам, до 90% расходов государство берет на себя. Как и в Ливии, и на Аляске, граждане ОАЭ получают стабильные выплаты от продажи природных ресурсов. Медицина и образование бесплатные, даже если проходят за пределами страны. Иностранец не может открыть бизнес на территории ОАЭ, если не возьмет в партнеры местного, который будет контролировать 51% акций компании. Всесторонняя поддержка граждан страны по всем фронтам! Кстати, женщины в ОАЭ имеют равные с мужчинами права на труд и зарплату. Кувейт Еще один крупнейший экспортер нефти на мировом рынке — государство Кувейт. Как оно поддерживает своих граждан: В первую очередь на этапе обучения — каждому студенту полагается стипендия в 2000$, даже если он учится за границей Минимальный размер пенсии достигает 3000$ Подростки и домохозяйки получают от государства помощь ежемесячно — 170 и 300$ На каждого ребенка открывается накопительный счет в банке. Сюда прибавляются беспроцентный заем при покупке жилья, бесплатное образование и медицина. Бонус: когда цена нефти растет, граждане получают частичное списание имеющихся долгов. Саудовская Аравия Первая в мире по объемам нефтедобычи — Саудовская Аравия не скупится в отношении выплат для своих подданных: Пособие на ребенка от 10 000 до 70 000$ Выплата на открытие бизнеса — 80 000$ Молодожены на создание семьи получают помощь в размере 64 000$. Это не все: медицина и даже ряд лекарств бесплатные высокие пенсии и бесплатные услуги ЖКХ дешевый бензин и помощь в покупке автомобиля — государство возвращает до 50% от стоимости. Норвегия В ряд с ближневосточными странами встала Норвегия, уровень заботы над населением в которой так же высок. Абсолютно каждый гражданин страны имеет счет, куда поступают средства от реализации природных ресурсов. В среднем сумма составляет 4300$ ежегодно. Как видно, объединяет перечисленные страны понимание, что доходы от природных ресурсов не вечны и зависимость от нефтяной иглы несет ослабление экономики. Поэтому государства стимулируют развитие экономики другим способами, в том числе поощряя средний и малый бизнес. Ну а главный ресурс в развитии экономики — люди, и если заниматься их здоровьем и образованием, рост экономических показателей не заставит себя ждать.Natalyблевотину наших пропагандонов не слушаю принципиально ззаколебало проплаченное и перекормленное властями СМИ. стоят жирные рожи, которые сами имеют всю недвижимость , все денежные счета, всех своих деточек и внучков гражданами США и ЕС и льют мне в уши за мои же деньги, как ТАМ всё ужасно, а у нас хорошо, тогда почему же вы из России всё "ВЫВЕЛИ"и сами именно ТАМ ГДЕ ПЛОХО прячетесь?)))))Михаил добрый маргиналЭлин ты видела документ о готовности к закачке?Элина сколько фирм снабжают газом европу Россия только на треть)))И то россия не напрямую торгует))))NatalyПроблема в том, что наша страна — вопреки тому, что мы о ней думаем — построена не для народа, а для начальства. Народ же для начальства — только сырье. Так было и в советскую эпоху, тогда тоже жилось очень скудно. Кроме, разумеется, тех, кто имел доступ к начальственным благам: военных, сотрудников спецслужб, партийной номенклатуры. Сегодня ситуация мало в чем изменилась. Людям, которые верят официальной пропаганде, виртуально живется хорошо, а физически — неважно. А когда человек осознает, в каких позициях находится, задумывается: не пора ли с этой системой прощаться?! Люди бежали и будут бежать, потому что Путин восстановил советскую модель, когда твоя свобода ограничена произволом вышестоящего лица. А это многих не устраивает. Шесть волн эмиграции Принято считать, что первая волна бегущих из России поднялась после 1917 года. Там были писатели Бунин (Нобелевская премия) и Набоков; конструкторы Сикорский (вертолеты) и Зворыкин (телевизоры); лучшие гуманитарии («философский пароход»); политики, бизнесмены, художники (Шагал), артисты (Шаляпин), офицеры — тысячи и десятки тысяч выдающихся людей. Но до нее была самая первая, назовем ее — нулевая волна: когда от царского произвола бежали люди, пораженные в правах. В первую очередь это были разного рода сектанты — молокане, старообрядцы, штундисты и т. д. Их до 1917 года только в Канаду и США уехало не менее 100 тысяч человек. В эту же эпоху Российская Империя лишилась не менее 1,5 млн евреев — они были поражены в правах: ограничены чертой оседлости, невозможностью получать высшее образование. Справедливости ради стоить упомянуть и «минус первую» волну — массовое бегство в середине XIX века кавказских племен с только что завоеванных Российских территорий. Точных цифр их убытия так никто и не подсчитал, но в целом историки оценивают только уехавших черкесов числом не менее 150−200 тысяч человек (в основном они отправились в Османскую империю). Вторая волна — после уничтожения НЭПа и победного шествия коллективизации. Тут уже бежал народ попроще. Сталин на XVII съезде ВКП (б) («Съезд победителей») озвучил фальсифицированные данные по численности населения СССР — на 8 миллионов больше, чем показывали закрытые данные Центрального управления народно-хозяйственного учета (ЦУНХУ). Граница была уже на замке, но ручеек беглецов не прерывался. Бежали через Иран, через Монголию и Китай. Публика почище — через европейские столицы — в качестве невозвращенцев. Третья волна была связана с Великой Отечественной войной и, по приблизительным прикидкам, оценивается в миллион или, минимум, в сотни тысяч. Число только уехавших коллаборационистов — тех советских людей, кто служил у Гитлера, оценивается в 150−200 тысяч человек. Четвертая, уже брежневская, волна — через Израиль, не меньше двух миллионов. Еврейские корни обнаружились у множества исконно русских людей. Тогда же начали уезжать этнические немцы, греки, болгары, финны, и т. д. Пятая волна конца 1980-х — начала 1990-х получила название «колбасной». Люди впервые получили возможность свободного выбора и всерьез решали вопрос: в России после трех поколений коммунистического режима могут когда-нибудь установиться приемлемые для жизни условия? Сейчас мы имеем дело с шестой волной. Это те, кто в 1990-х поверил, что свобода пришла по-настоящему, и Россия наконец становится нормальной страной. Путинское двадцатилетие их отрезвило и все поставило на место.NatalyКуда едут россияне Главные потоки эмигрантов из России, по данным петербургской иммиграционной компании, распределяются между Европой, Северной Америкой, Австралией и Карибским регионом. Молодые специалисты обычно выбирают Канаду, Австралию, Новую Зеландию — там достаточно обширные программы приема иммигрантов. Существуют возрастные ограничения — до 45 лет, и ряд других критериев, которым надо соответствовать, чтобы иметь право начать иммиграционную процедуру. Если россияне едут в страны Западной Европы, как правило, в них регистрируются или покупаются фирмы. Законодательство ЕС позволяет на основании владения компанией получить вид на жительство. Но его получение зависит от успешности ведения бизнеса. В целом, список привлекательных для россиян стран выглядит следующим образом: Австралия (переселиться хотят 9% опрошенных из числа экономически активного населения России). Причины выбора: успешное социальное и экономическое развитие страны, высокий уровень и качество жизни, теплый климат. Германия (7% опрошенных). Причины: экономическая стабильность страны, надежная социальная защищенность граждан. Италия (6,5%). Причины: образ жизни в стране, красота страны, климат. США(6%). Причины: образ страны больших возможностей, падение цен на недвижимость, лояльное отношение к иммигрантам. Великобритания (около 5%). Причины: близость к Москве, популярность британского образования, пример большого количества российских иммигрантов, выбравших Лондон своим новым домом. Кроме перечисленных стран, значительная часть россиян мечтает поселиться в Испании, Канаде, Швейцарии, Франции, Финляндии, Швеции, Австрии, Новой Зеландии, Норвегии и Чехии.Элина МорозоваМиша! Не уводи разговор в сторону. Я сейчас говорю о том ,как запад врет и в своих косяках обвиняет Россию. Они сейчас визжат о топливном коллапсе. А при чем тут Россия? Все обязательства она выполняет. А они нагло врут. И статья на тему, как канадцев вводят в заблуждение. Заврались совсем..Михаил добрый маргиналЗапад не врет о колапсе и не валит на Россию. Это трели соловья.Запад винит игроков бирже в которой заметное участие принял газпром. В принципе че и боялись на западе монополии газпрома.У газпрома акции присутствуют даже в норвежских компаниях.Сейчас уже газ стремительно падает . уже меньше 1000 .Половине европы наш газ на куй не нужен позырь кто и на сколько зависит от Российского газа.. Еще раз мы продаем газ в европу через фирмы некоторые чисто наши.И значит Россия повысила цены или ты сама себе противоречишь. У нас со многими странами долгосрочные договораили ты не в курсах мы так и продаем по старым ценам.Гоним той же Турции которая продает через нас.Украине. Немцы французы не дураки они и трубы втюхали и трубу халявую получили которая уй знает когда окупится.Михаил добрый маргиналЗапад не врет о колапсе и не валит на Россию. Это трели соловья.Запад винит игроков бирже в которой заметное участие принял газпром. В принципе че и боялись на западе монополии газпрома.У газпрома акции присутствуют даже в норвежских компаниях.Сейчас уже газ стремительно падает . уже меньше 1000 .Половине европы наш газ на куй не нужен позырь кто и на сколько зависит от Российского газа.. Еще раз мы продаем газ в европу через фирмы некоторые чисто наши.И значит Россия повысила цены или ты сама себе противоречишь. У нас со многими странами долгосрочные договораили ты не в курсах мы так и продаем по старым ценам.Гоним той же Турции которая продает через нас.Украине. Немцы французы не дураки они и трубы втюхали и трубу халявую получили которая уй знает когда окупится.Элина МорозоваТебе западная блевотина нравится. О вкусах не спорят. Я имею свое мнение. Живу как мне нравится, никто не мешает,никто не обирает ,не нападает ,ничего не отбирает. Хожу спокойно по улицам и езжу на транспорте. Если у вас в Питере все так плохо, то сожалею и сочувствую... А если хочешь иметь дивиденты с продажи газа, поступай цивилизованно, приобретай акции Газпрома, они сейчас доступны всем чуть ли не бесплатно. И получай свои дивиденты. Не уподобляйся дикарям.Элина МорозоваКакой нафиг соловей? Что вы все на нем зациклились. Читай западную прессу., или хотя бы смотри евроньюс. Там все в переводе есть..Михаил добрый маргиналЭлина один умный вещь скажу чем дороже мы будем втюхивать газ тем быстрей европа перейдет на Американский не знаешь скока он стоит. и перевозка будет выгодной. А запечатать скважину ой как дорого))))Михаил добрый маргиналИ дай мне западную прессу пожалуйста харе пиндеть то что ты ее читаешь, Ссылочку .Михаил добрый маргиналКо мне элин тоже никто из западников не нападает и не грабит. И цены в магазе не западники поднимают. Не путай политиков и простых дюдей.Natalyправильно видимо говорят, что Москвичи всю страну обожрали, видимо так вас хорошо подкармливают за счет всей России, что у вас москвичей от счастья жирные щёчки глазки на всё закрыли вам ХОРОШО, а остальные хоть передохни их долю вам опять и снова в жадные пасти сунут. что бы вы и дальше орали как Россия уже достигла процветания и какая хорошая заботливая у нас власть))))NatalyНикогда Элине тебя не понять, это же не ей пенсию по инвалидности с учётом рабочего стажа аж8тыс.руб в зыбы дали и живи на них как хочешь а ещё лучше иди ка повкалывай на целый МРОТище после двух инфарктов до 65 лет, где тебе гарантированно более 14 тыс пенсии не насчитают по любому. это не она каждый год подтверждает свою инвалидность это не она по 4 часа в очередях на морозе добывает жизненнонеобходимые лекарства по льготе и писает от счастья что они ещё есть и их тебя нищего не лишили, правда не все нужные и выписали, а те что выписали не от чего не помогают(((Элина МорозоваСмешной ты , Миш! Ты также как и я в России живешь. Поэтому на тебя никто и не нападает))) У нас только на Натали постоянно нападают и что то отбирают)))) Видимо у нее медом намазано. Есть что отбирать)))Элина МорозоваДа. Я каждый день тебя обжираю. Переезжай в Москву и сразу станешь обжирателем всей России. И отрастишь заодно чего тебе не хватает: щечки,ушки, хвостики))))Михаил добрый маргиналНу тут ты права у меня не куй отбирать,не нажил в России.Работая руками.В России работаешь по 18 часов в сутки живешь,заболел все теряешь.Михаил добрый маргиналНу хотя бы минималка кто прожил в Маскве больше 10 лет пенсия 21 у нас в питере 9000))))NatalyПенсия в столице намного выше, чем в регионах. Но некоторые люди получают минимальную выплату - на 2021 год минимальный размер пенсионного обеспечения в Москве составляет 13496 руб. (для тех, кто живет в городе менее 10 лет, для остальных - 20222 руб.)Пенсионеры в городе получают социальную карту москвича, которая дает следующие возможности: Скидки в торговых сетях - более 5 тысяч объектов. Оплата картой в интернете и обычных магазинах. Получение средств на эту карту, что освобождает от необходимости оформлять дополнительную карту для этих целей. Комиссия в 0% при оплате услуг ЖКХ. Участие в специальных акциях от платежных систем. Бесконтактная оплата покупок. Дистанционная запись к врачам через терминалы в поликлиниках и доступ к приложению "Полис ОМС". Бесплатный проезд в транспорте и пригородных электричках. Услуги соцтакси. Его можно вызвать в любую точку Москвы для проезда до поликлиники, магазина, работы. Скидки при посещении кафе, музеев и других заведений. 4% на остаток средств на карточке. Социальные карты выдает МФЦ. Нужно обратиться в центр с паспортом, СНИЛС, фотографией и пенсионным удостоверением.Для пожилых людей Москвы предусмотрен ряд мер поддержки. Среди преимуществ московских пенсионеров: Бесплатный проезд в транспорте - при наличии социальной карты москвича или проездного (его можно получить в отделении соцзащиты). Безвозмездный техосмотр. Бесплатное протезирование зубов. По назначению врача ежегодный бесплатный отдых в санатории. Различные специальные скидки в популярных магазинах. Не только в продуктовых сетях, но и в торговых объектах, продающих одежду и бытовую технику. "Москва - это не России", - говорят в регионах. Действительно, в них пенсия гораздо ниже, но и цены в регионах ниже. Хотя коммуналка для всех одинакова, и для москвичей, и для региональных жителей. Поэтому вторым приходится сильно экономить, чтобы хватала и на оплату жилья, и на лекарства. Пенсионерам регионов приходится покупать не самое лучшее мясо, одеваться в более дешевую одежду, работать до глубокой старости, чтобы хоть как-то улучшить свою жизнь.NatalyНаряду с федеральными льготами москвичи пенсионного возраста получают и федеральные. Государственные льготы, надбавки и послабления: Ежемесячная пенсия, надбавки особым категориям граждан. Отсутствие налогов при приобретении жилья для пенсионеров, продолжающих работу. Отсутствие платы за НДФЛ и налога на имущество (на один объект каждого вида недвижимости, если его стоимость ниже 200 млн.). При мощности авто менее 100 л.с. или лодки менее 5 л.с. - освобождение от уплаты транспортного налога. Скидки на оплату услуг ЖКХ (50%), частичная компенсация за капитальный ремонт в многоквартирном доме. Льготы при покупке лекарств, бесплатные медикаменты согласно перечню, бесплатное протезирование. Исключительно для москвичей: Отсутствие налога на строение помещения или здания. Доплата до минимальной пенсии (до 20222 р. для живущих в Москве более 10 лет). Продовольственная, социальная, материальная и адресная помощь. Компенсации за некоторые услуги. Бесплатное обслуживание врачами на дому, если пенсионер не может самостоятельно посетить поликлинику или больницу. Компенсации за оплату городского телефона. Отсутствие платы за вывоз мусора. Социальные программы по стоматологии. Бесплатные путевки в санатории (1 раз в год по назначению врача). Правительство Москвы вводят новые региональные льготы для пенсионеров по причине высокой себестоимости проживания в столице. Для получения выплат москвичу необходимо пройти процедуру по оформлению необходимой документации (полный перечень можно узнать в ПФР). О новых льготах и надбавках 2021 года для пенсионеров читайте....NatalyНеприязнь к столице страны и ее обитателям демонстрируют жители практически всех субъектов Федерации. Где корни этой «нелюбви»? В чем причины? За ответами обратились к самим жителям регионов. Оказалось, что эта тема чрезвычайно для них болезненна и горяча. Александра, Питер: «Я питерская, довольно успешная и работаю в Москве, но каждый раз, когда я возвращаюсь домой, это бешенство внутри растет. И это не какая-то нерациональная ненависть. Это объективная злость. За распределение ресурсов, за то, что в больницах Питера мои друзья сейчас умирают от короны, а в Москве больницы обратно перепрофилируются. За то, что в Питере мои бабушка и дедушка из квартиры не выходят с ноября по апрель из-за неубранных улиц, а в Москве уличные тренажеры в каждом дворе спальных районов. За то, что пробки в Питере уже больше, чем в Москве. За жуткий колониальный подход в любых организациях и предприятиях московских: давайте мы вам заплатим три копейки и вы все сделаете, а то в Москве все дорого. За то, что в Москве многие вещи дешевле, чем во всей остальной стране, потому что везутся через Москву. За вот это вот: «А вам кто мешает переехать в Москву и жить там и зарабатывать». И за несравнимую с другими городами ксенофобию к мигрантам, людям, у которых нет денег, к бездомным и пр.».Ольга, Воронеж: «Нелюбовь у нас скорее не к москвичам как к людям, а к Москве, потому что ресурсы распределяются несправедливо. Все налоги — в центр. В области денег остается очень мало. Регион ждет дотации из центра и отчитывается результатами выборов. От результатов, как я слышала, зависит, сколько денег дадут на развитие региона. И вот это очень злит людей. То, что приходится все время зависеть от воли федерального центра. Раздражает невозможность выбирать свою власть. Пенсии тоже раздражают: моя бабушка живет в Воронеже, ее сестра в Москве. За счет прибавки московской у нее пенсия вдвое больше. Хотя у них были одинаковые стартовые условия, они одинаково работали».Natalyотожраться до твоего состояния я смогу только после 10 летия прописки в Москве, так что смысла просто заехать в Москву для меня никакого, Кормят и льготками накачивают только жителей столицы остальным фигос под нос))))))Natalyсмешно говорить про враньё. которое так негативно сказывается на желании канадцев посетить РОссию. КАнадцам достаточно простопрочитать что пишут о нищите в РФ наши же официальные источники от власти. ведь никто не скрывает а уже на каждом углу из каждого утюга орут что в РФ 98% нселения уже даже не бедное а именно нищие. И кто же сунется туристом в такую страну, где его за жалкий доллар прирежут на раз два три голодающие аборигены, за шмотку или обувку снесут башку раздетые голожопые босоногие мальчики)))))Яна АсадоваЭлина тебя все еще возмущает их поведение? Я давно на их визги положила. Путлер что сказал? Хотите отапливаться дровами - дрова тоже у нас. А еще грядет страшнейший дефицит пресной воды. так самые полноволдные реки и Байкал тоже НАШИ! Не слезут они с нашего крючка.. Вот и ропщут и клевещат. Это все - крики боли. Очень тяжелой. Они все проклинают Гитлера, что не победил. Как бы они сейчас жили.... А вот у русской бабы в квартире 27. А у немки - 16. и стираю я каждую неделю белье. А англичанка раз в полгода.Элина МорозоваПенсия у москвичей такая же как и у всех россиян. Остальное московская надбавка, которая компенсирует высокие московские цены. Так, что вопрос к Питерским властям. Мне вообще пофиг едут в Россию канадцы или нет, Но то, что они врут-это неоспоримо. Может бояться что нам завидовать будут?Яна АсадоваЗапад на Россию из жалости к её несчастным нищим голодным вымирающим жителям == срать из жалости это что то новенькое. Ну и где ты видишь нищих и голодных? Я, лично вижу вокруг богатеев, что выбрасывают натуральные шерстяные ковры и хрусталь на помойку. Недавно нашла целый ящик новогодних игрушек. Некоторые "прищепки" из 50-х на три с половиной тыс. потянули.... Сейчас буду продавать через авито. (кстати мне нужна шуьа - пошла искать. Норковую или песец).Я уже молчу про самолет боинг 747 на 350 рыл летевший в Сочи. Ну ни одного нищего.Элина МорозоваМеня забавляют их истерики. А то присели на шею "бензоколонке" и едут.. А тут облом))) Не надо было врать и говниться так долго. А зачем России помогать "небратьям" себе в ущерб? У России свои интересы. И где же обещанный америкосами сжиженный газ? А он в Азию пошел, потому, что это им экономически выгодней... Ничего личного, только бизнеес. Россия взяла пример с Америки)))Михаил добрый маргиналЭлина цены в регионах не ниже . А многое дороже.Или просто нет и заказываем с Масквы.Элин смысл радуясь надбавкам вы готовы прислуживать властям и радуясь,что гнобят замкадовцев . В чем отличие Россиянина Масквы и Питера или другого региона.Тебе не могут многие возразить,ногде то тернета нет,гдетоденех на тернет и комп нет. Замкадье блин))))У нас 90% московских фирм продуктов московских, жратва и та московская в основном. И 50% прибыли все регионы шлют в маскву ,а там уже распределяют.Элина МорозоваАга. И ,кстати, америкосы обещали Европе свой сжиженный газ, чтобы в России не закупали. И где он? Воз и ныне там. В Азию пошел, америкосам это выгодней, а на Европу им нас..ать, пусть замерзают. Ха ха ха)))NatalyМне вообще пофиг едут в Россию канадцы или нет, Но то, что они врут-это неоспоримо.))))) а что Канадцы врут? извини, но я про КАНАДУ ничего не знаю и Канадской прессы не читала совсем, так же радио и теле программы ни разу не ловила у нас. ТАк, что видимо,ты у нас одна обладательница ценной инфы про конкретное враньё про нас канадцев))))))Natalyцены у ВАс ниже чем в Питере, так что компенсацию вам не ЧЕСТНО дали вам не давать нужно было а отнимать вы и так зажрались и льготами и привилегиями до обморочного состояния, ничего вокруг себя не замечаете У вас в Москве красота и лепота. а то что в регионах грязь и нищета вы этого знать не хотите ВЫ же у нас самые ВАЖНЫЕ столичные штучки- аристократы)))))Элина МорозоваНе надо врать о ценах.. Даже просто посмотри в инете каталоги товаров сетевиков. Они по разным городам разные. Грязь и нищета есть во всех странах, только в отличие от России на Западе это не демонстрируют и заминают. В какой грязи и нищите ты живешь, я уже начиталась и искренне сочувствую. Все думаю как тебе помочь. Может действительно объявить сбор средств на гуманитарную помощь? Не только Москва, но и регионы тебе помогут))))Natalyкак же поможете не верю!!! вы Москвичи жлобьё и хорьки всё только под себя и гребёте ручки то у вас загребущие а глазки завидущие и когда тололько обожрётесь, ненасытные вы наши халявщики?Чем объяснить роскошествование москвичей на фоне массовой бедности в провинции? Нынешние власти создали систему, при которой Москва жиреет, за счет высасывания соков из всей страны. Вот у меня с балкона видно зарево над Пермнефтеоргсинтезом, который делает бензин. Но я с этого ничего не имею, кроме вони, потому, что ЛУКОЙЛ, которому завод принадлежит, держит штаб-квартиру в Москве и, соответственно, платит налог на прибыль в бюджет этого замечательного города. И так по всей стране. К примеру, Бурейская ГЭС, которую с 1976 года строила вся страна, ныне принадлежит РУСГИДРО, имеющему штаб-квартиру в Москве. В столичный бюджет и идет налог на прибыль от бурейской водички. Крупнейшие банки (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфабанк, - практически, все) зарегистрированы в Москве. То есть, человек платит ипотеку где-то на Алтае, банк получает прибыль и платит налог на нее (в т.ч. от взносов сибиряка) в бюджет Москвы. И так по всей стране. Я понимаю мотивы бизнесменов: в Москве распределяются самые крупные госзаказы и принимаются все решения по бизнесу. Не подмажешь федеральных чиновников, обретаясь где-нибудь в Красноярске - оберут, останешься гол, как сокОл. Но провинциалам от этого не легче. Далее: бюджет Псковской области - 32 миллиарда. При этом таможенных платежей псковичи в прошлом году заплатили 26 миллиардов. Это деньги, которые жители области оплатили из своего кармана, как потребители импортных товаров. Все они ушли в Москву, правда, в федеральный бюджет, а не в городской. Но из них были выплачены зарплаты федеральным госслужащим (которых в Москве немеряно). А вот налог на доходы физлиц эти люди заплатили уже в бюджет города. На федеральные деньги, умыкнутые со всей России строятся федеральные здания и сооружения по всей Москве, стадионы, например. Проводятся чемпионаты. Но за строительство платится опять же местным фирмам и работникам, которые налог на прибыль и НДФЛ платят, опять же, в городскую казну. За счет федеральных субсидий чиновники и силовики получают квартиры в Москве. И с этого опять же имеет бюджет города, те же налог на прибыль и НДФЛ. Приятельница жены работает в Москве массажисткой. Социальные расходы за нее (содержание больниц, благоустройство города) платит наш краевой и городской бюджет. А вот налог с зарплаты она выплачивает в Москве. Как и миллионы украинских и среднеазиатских строителей, торговцев, работающих легально, или по патентам, допустим. В целом, налог на прибыль корпораций и банков, а также НДФизлиц формирует 70 процентов московского бюджета. Москва объедает страну и потому жиреет. А свой мусор пытается возить в Архангельщину. Нынешняя государственность РФ представляет собой систему эксплуатации жителями Московской агломерации населения всей остальной России. И эта политика власти грозит распадом страны, поскольку провинциалы физически не смогут мириться с этим, по сути, узаконенным и постоянным грабежом. Провинция далее просто не сможет выживать.==== НЕ моё стырила .... НУ и есть что возразить? или будем опять лгать о том . что это МОСква всех кормит а льготы у ВАС это просто компенсация за якобы высокие цены в магазинах....Михаил добрый маргиналМиф о мифе: русские считают, что американцы считают, что медведи ходят по улицам в Москве, но это миф о мифе есть чисто русское изобретение. Американцы на самом деле считают, что все медведи в России давно мертвы.))))))))NatalyСудите сами. Есть сытые и есть голодные. Голодный, случайно допущенный к роскошному, царскому столу, как правило, будет есть и есть, не особенно разбираясь и не ища никаких вкусовых контрастов. Мало того, он постарается ещё и в карманы что-нибудь запихать, вдруг иакой халявы больше не представится. Нго будут оттаскивать от стола за ноги, будут бить по голове, а он будет есть и есть, потому, что просто не поверит, что снова попадет в сказку. И, даже, если за окном начнет рушиться мир, он все равно будет есть. Есть, чтобы компенсировать всю свою голодную предыдущую жизнь... А что будет делать сытый? Тот, который привык к всему этому изобилию с детства. Тот, который к взрослым годам стал изысканным гурманом и даже в чем-то начал себя ограничивать, в целях сбережения здоровья. Он будет наслаждаться пищей и есть ровно столько, сколько ему необходимо чтобы насытится и получить удовольствие. А как вы думаете, он себя поведет, если мир начнет рушиться за его окном? Он сделает все, чтобы спасти этот мир. Мир, в котором он сытый. И, кстати, с большой долей вероятности, сытый сделает все, чтобы спасти этот мир. А что для этого надо, понимаете? Элементарно, накормить голодных. Не так, конечно, как питаются сытые, но тоже, достаточно сытно и питательно. Теперь давайте расшифруем метафору. Элиты - это те, кто прорвался к власти и связанным с ней деньгам. Именно они, хотим мы это или не хотим, управляют нами, политикой, геополитикой, да всем чем хотите. Для удовлетворения наших амбиций, они изображают политическую борьбу, придумывают политические партии, выборы, какую-то борьбу. Надо же показать голодным, что от них что-то зависит. Так вот, от нас, т.е голодных, не зависит ровным счётом ничего. Скажите, что сто лет назад у голодных получилось свергнуть сытых и занять их место? Как бы ни так... Просто вместо сытых к их стойлам встали те голодные, которые натравили остальных голодных на сытых. Старая элита была выброшена на помойку и начала формироваться новая. Новая элита. Их голодных... У классиков я читала, что самый страшный хозяин для раба - это бывший раб. Ход исторического развития показывает, что самый худший сытый для голодного тот сытый, который стал сытым из голодного... Новый сытый, буду называть их так, пытается компенсировать все, что он недоел. Он будет жрать и распихивать по укромным местам все, что не сможет сожрать. И ему абсолютно все равно, что будет с теми, кто наполняет его кормушку. Между прочим, если принять эту теорию за факт, становится понятка великая чистка тридцатых годов. Новые сытые, так называемая леннская гвардия, уже была готова развалить страну, лишь бы только сожрать чуть-чуть побольше. Сталину пришлось формировать новую элиту, новых сытых. Беда была в том, что сытых приходилось создавать из голодных, а значит, спустя какое-то время, их тоже надо было пускать под нож. Вторую чистку Сталин произвести не успел и сытые просто убрали его. Прошло немного времени, и они просто все сожрали и угробили страну. Кстати, они всего лишь повторили то, что сотворили голодные, случайно ставшие сытыми при Николае втором... Как ни прискорбно сознавать, но голодные не способны созидать. Они запрограммированы на разрушение. Это прекрасно понимали основоположники марксизма, делая стаку на пролетариат, как на самый голодный класс. Голодному не жалко ничего.. Возьмите современную российскую элиту. Из кого она состоит? Из голодных. И эти голодные никак не могут наесться уже почти тридцать лет. Скажу больше, ЭТО поколение не наестся никогда. Поэтому и власть никогда не отдаст, сколько бы кто-нибудь не тешил себя иллюзиями... Посмотрите сами. Они распихивают все, что нахапали по заграницам, относятся к Росси как к промзоне и продадут её при первой же возможноти. И не потому, что они такие плохие. Просто потому, что они ТАКИЕ. Их не переделать. Просто они никак не могут наесться. И им, все равно, где есть. Лишь бы есть...Яна АсадоваправаМихаил добрый маргинал25 фактов о России глазами канадца Канадец – учитель английского, живущий в Москве, составил эту любопытную подборку.(примечание к 1 и 2 части) 1. В Москве лучшее в мире метро. 2. Несмотря на лучшее в мире метро, есть миллионы москвичей, которые отказываются когда-либо в него спускаться, и тратят половину своей жизни в пробках. 3. Русские пользуются малейшим поводом, чтобы угостить всех шоколадом. «Твой день рождения через четыре с половиной месяца? Вау! Шоколад для всего офиса!» 4. Тот, кто говорит на другом языке, кроме русского, автоматически становится подозрителен. 5. На Новый год, не удивляйтесь, если вас приглашают в 11:30 вечера, пьют шампанское и коньяк до 6 утра, едят селедку под шубой и салат «Оливье» на кухне, а затем праздник продолжается ещё три дня. 6. Единственная безалкогольная зона в России – это МакДональдс. 7. Улыбка без причины сердит русских. 8. Борщ, голубцы и пироги на самом деле – украинские блюда. 9. Русские не отдают своих престарелых родителей в дома престарелых и не выпроваживают своих детей из дома когда им исполнится 18, вместо этого они все вместе живут в той же 1-комнатной квартире. 10. Несмотря на узкие дороги и жуткие пробки, русские по-прежнему покупают гигантские внедорожники. 11. Суши более популярен в России, чем в Японии. 12. На самом деле, Япония более популярна в России, чем в самой Японии. 13. Русские очень дружелюбны, если они знакомы с вами больше десяти минут. Если вы знакомы с русским, по крайней мере неделю, вы будете приглашены в его дом и познакомлены с его семьёй. 14. Русские также чрезвычайно эмоциональные и страстные люди, и, хотя они не проявляют эмоций на публике, они плачут и смеются, кричат и играют больше, чем итальянцы. 15. Русские больше заботятся о философской стороне жизни, чем о материальной, и у них есть народная песня для каждой ситуации. 16. Большинство россиян очень суеверны, и у молодых суеверия в моде. 17. Русские страстные любовники, в общественных местах они ссорятся как заклятые враги и целуются и обнимаются как порнозвезды. 18. Русские любят критиковать свою собственную страну, но страшно оскорбляются, если это делает иностранец. 19. Если кассир ничего не сломала во время сканирования ваших покупок, то это – хороший сервис. 20. Русские любят Макдональдс, KFC, Subway и Burger King больше, чем американцы. 21. Русские портят своих детей, а затем ожидают, что они в 18 лет волшебным образом начнут вести себя ответственно. 23. Хотя русские едят больше фаст-фуда, чем люди на Западе, русские все еще здоровее. 24. Русские не могут маневрировать сдавая машину назад. У среднего русского водителя может занять десять минут, чтобы выполнить параллел-паркинг. 25. Зима в России на самом деле очень красивая, и русские – фантастически водят машины зимой. Русские на самом деле свободнее, чем Запад; Здесь меньше законов и социальных ограничений, и все же уровень преступности ниже, чем в США или Великобритании.Wladimir СоснинСтоит ли обращать внимание на мнение одного всего лишь человека?ирина Северова северова (гуляева)Было бы смешно , если б не было так грустноNatalyРоссия быстро становится страной «четвертого мира». Дело в том, что разделение государств на три группы, рожденное в XX веке уже не работает. Это раньше под «странами третьего мира» подразумевались государства, задержавшиеся в средневековье. Но теперь-то они развиваются такими темпами, что становятся в мировой экономике важнейшими игроками. Как, например, Китай, уже ставший второй сверхдержавой, в которой из нищеты за последние три десятилетия вышли в средний класс 400 миллионов человек. То же самое происходит с Индией, Бразилией, Индонезией, Малайзией.... Позволяет вчерашней стране третьего мира выйти из прозябания в лидеры вменяемая власть. А вот взамен вчерашних аутсайдеров сформировался лагерь четвертого мира, куда вошли уже Венесуэла, Боливия, Куба, Северная Корея, Судан, Конго, Сомали, Афганистан, Пакистан, Зимбабве, Гаити, Палестинская автономия.... Власти этих стран сознательно взяли курс на обнищание населения. Главной особенностью экономики таких стран автор называет продажу ресурсов и рабочей силы за рубеж так, чтобы вся выручка поступала правящей верхушке. А кроме того, в тот же карман идут и доходы от государственных монополий, которые власть раздала силовикам. Все остальные граждане таких стран не имеют никакого доступа к экономике, и живут за счет пособий и зарплат, которые им платят госмонополии. Ну еще – им дозволяется вести подсобные хозяйства, мелкий бизнес и воевать... Очевидное обнищание власть оправдывает пропагандистскими кампаниями против заговоров буржуев, неверных и колонизаторов, которые спят и видят, чтобы уничтожить эту страну... Именно это и происходит в России, она становится страной четвертого мира. В советские времена главный лозунг был догнать и перегнать Америку, а сейчас эталоном служит Венесуэла или Палестинская автономия.Прежде в истории человечества правители обычно стремились к процветанию граждан, поскольку это делало устойчивой власть. В доиндустриальную пору, 90% населения занималось сельским хозяйством, попутно производя для собственного пользования не только еду, но и одежду, строя жилища и так далее. 9% населения занимались ремесленничеством в городах. 1% элиты жил за счет налогов по простым правилам: 10% доходов с налогоплательщика. Если этот процент увеличивался, то народ восставал. Теперь же правила иные... Поскольку ремесло сменилось массовым промышленным производством, то население таких стран сравнительно легко и одеть, и обуть, и прокормить. Его налоги больше не играют прежней роли в обогащении верхушки, она кормится продажей ресурсов, так что население может вообще не работать, его благосостояние выгодно снижать вплоть до обнищания, а не повышать, как прежде. В нищем состоянии его легко контролировать. К примеру, в Палестинской автономии много раз пытались создать сборочное производство, поскольку рабочей силы в избытке и она дешевая. Но всякой раз приходили военные, захватывали все, назначали себе огромные зарплаты и все рушилось. Тамошнему руководству не выгодно, что бы появились люди, сами зарабатывающие себе на хлеб, им легче, чтобы те нищенствовали, а деньги им подкидывали власти. Ровно то же происходит и в России, где уже уничтожена нормальная банковская система, а государственные банки дают кредиты только придворным компаниям, которые составляют 65% всего рынка, и доля их увеличивается, тогда как нормальный рынок исчезает. Власти видят, что размеры богатства под угрозой, поскольку углеводороды не вечны, а потому они пытаются сохранить их за счет обнищания населения. Получается, как в Сицилии, которая на самом деле обожает свою мафию, поскольку та время от времени подает нищим «от щедрот». Это и есть главный механизм в странах четвертого мира. Поэтому и за Путина будет голосовать не инженер, окончивший МИФИ и работающий в частной компании, запускающей спутники, а нищий алкаш дядя Вася, которому перепадает на лишний стакан водки. Он-то знает, что Путин спасает страну от «фашистов», которые пытаются поставить ее на колени. И знает, что инженеры частных компаний стране не нужны.Яна Асадова. Единственная безалкогольная зона в России – это МакДональдс.== наивный! А что в стаканчиках? Водка из под полы...Яна АсадоваБорщ, голубцы и пироги на самом деле – украинские блюда.== ну конечно! Они появились на Руси, когда про украину еще и не слыхал никто.Яна АсадоваРусские не могут маневрировать сдавая машину назад. У среднего русского водителя может занять десять минут, чтобы выполнить параллел-паркинг.=== дибилизм канадца зашкаливаетРегина ТолстоброваКакое горе, ЛГБТ плачет, ч то его обижают.Natalyвот ещё бы увидеть это ЛГБТ хоть одним глазочком в живую, а то все о нем говорят говорят, но никто их не видел даже, а так бы хотелось им посочувствовать да разделить с ними их горе горькое, слезки им утереть. но эти горемыки почему то невидимки у нас особено невидимыми эти гомосяки с лесбиянищами становятся в деревнях и поселках глубинки региональной России.....вот где эти старенькие закаленные бойцы сексуальных фронтов? неужто к 70-80 годам весь свой порох в пороховницах растеряли?Комментировать
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