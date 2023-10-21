Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

7 988 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Igor Popov
    Согласен пусть остаются при условии что путлер возвращает 700к детей вывезенных из Украины Украине.Мы требуем срочно...
  • Олег Самойлов
    Ничего более простого в борьбе с мигрантами нет, как сделать оплату труда в России сравнимую с оплатой труда в их баб...Допрятались “голо...
  • Олег Самойлов
    НАдо не только прибыльные статьи прикрывать, но и ВСЕ счета и карты блокировать и изымать в пользу государства!Налоговая массово...

"Ответ не заставил себя долго ждать", - в Израиле отреагировали на заявление Путина

"Ответ не заставил себя долго ждать", - в Израиле отреагировали на заявление Путина

Politiki.net Несколько дней назад, я писал о том, что заняв определенную позицию в обострившемся Палестинско-Израильском конфликте, мы непременно столкнемся с последствиями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Cветлана Юдина
Среди израильтян и даже их некоторых руководителей уйма придурков!!!!
Ответить
15 час.
Компанцев Сергей
Закончил свое обращение в адрес россиян Вейтман в довольно вызывающей манере: после боёв с ЦАХАЛ Израиль намерен направить свои войска к это отрывок из статьи а на чьей земле живет израитяне на моей и пока я не получу 1 трилион 999.999.999.999 и до грамма в ценах 1940 и 4 процента и 88 оборотов в год сталин сдал в ренду это только мне евреи воевали и воюют на украинской стороне против своих благодетелей  теперь должно настать наказание не от меня от самих же серо водородных евреев
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх