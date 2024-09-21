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Замминистра туризма Нижегородской области погибла в автокатастрофе

Замминистра туризма Нижегородской области погибла в автокатастрофе

Три человека погибли, ещё двое попали в больницу.фото: t.me/mchs52--> Замминистра туризма и народных промыслов Нижегородской области Галина Галкина скончалась в результате ДТП, сообщает 21 сентября пресс-служба регионального правительства.

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