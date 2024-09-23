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Царьград

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Зобнин ответил на критику Орлова: «Отношусь спокойно, его не знаю»

Зобнин ответил на критику Орлова: «Отношусь спокойно, его не знаю»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин спокойно отреагировал на критику комментатора Геннадия Орлова, который заявил, что Зобнин не должен быть в составе команды.

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