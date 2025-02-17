Банк Синара предложит клиентам новые виды ЦФА

Банк «Синара» намерен войти в реестр операторов цифровых финансовых активов (ЦФА) ЦентробанкаБанк «Синара» намерен войти в реестр операторов цифровых финансовых активов (ЦФА) Центробанка, чтобы предоставить клиентам возможность выпуска продукта на собственной платформе.
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