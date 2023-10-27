Физкультурный праздник в старших группах ´Вместе с папой мы всегда в спорте лучшие друзья´.

В рамках родительской недели, которая традиционно начинается в День матери и закончится в День отца, объединив два праздника, призванных повышать авторитет материнства и отцовства, престижа семьи, в нашем учреждении пошли физкультурные праздники в старших группах ´Вместе с папой мы всегда в спорте лучшие друзья´.