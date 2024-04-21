Судейская коллегия из Челябинска, Волгограда, Борисоглебска, Фролово, Михайловки, Урюпинска. Главный судья Президент федерации танцевального спорта Волгоградской области Сергей Сафронов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Судейская коллегия из Челябинска, Волгограда, Борисоглебска, Фролово, Михайловки, Урюпинска. Главный судья Президент федерации танцевального спорта Волгоградской области Сергей Сафронов.