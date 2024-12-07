Главным претендентом на роль Волан-де-Морта в сериале HBO назван Киллиан Мёрфи

Сыгравший Тёмного Лорда в фильмах про Гарри Поттера Рэйф Файнс высказался по этому поводу.Новым Волан-де-Мортом в сериале HBO про Гарри Поттера может стать оскароносный ирландский актёр Киллиан Мёрфи, наиболее известный по роли Томаса Шелби в драме BBC «Острые козырьки».