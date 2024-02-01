СМИ узнали об опасениях в ЕС перед саммитом в Брюсселе по вопросу помощи Киеву

Среди европейских чиновников и дипломатов есть опасения, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может отказаться поддержать пакет военной помощи Украине на саммите в Брюсселе, принятие которого требует согласия всех 27 правительств Евросоюза (ЕС).