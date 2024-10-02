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Альпийская граница между Италией и Швейцарией растаяла, теперь она пройдет по-другому

Альпийская граница между Италией и Швейцарией растаяла, теперь она пройдет по-другому

Италия и Швейцария были вынуждены окончательно пересмотреть свои границы по Альпам. Демаркационная линия будет перенесена, поскольку прежняя граница буквально растаяла в воздухе: разбираемся, что произошло.

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Комментарии
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oleg geraskin
А при чём здесь граница? Похоже ключевой абзац исчез...🤔😱 Вот этот: &quot;В прошлом, граница здесь была определена природными ледниками и снежными полями, но с таянием льдов ее пришлось пересмотреть. Ледники, которые когда-то чётко разграничивали земли двух стран, с каждым годом тают, изменяя природные рубежи.&quot;
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