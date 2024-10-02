Альпийская граница между Италией и Швейцарией растаяла, теперь она пройдет по-другому

oleg geraskin

А при чём здесь граница? Похоже ключевой абзац исчез...🤔😱 Вот этот: "В прошлом, граница здесь была определена природными ледниками и снежными полями, но с таянием льдов ее пришлось пересмотреть. Ледники, которые когда-то чётко разграничивали земли двух стран, с каждым годом тают, изменяя природные рубежи."