Италия и Швейцария были вынуждены окончательно пересмотреть свои границы по Альпам. Демаркационная линия будет перенесена, поскольку прежняя граница буквально растаяла в воздухе: разбираемся, что произошло.
Альпийская граница между Италией и Швейцарией растаяла, теперь она пройдет по-другому
Комментарии
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oleg geraskin
А при чём здесь граница? Похоже ключевой абзац исчез...🤔😱 Вот этот: "В прошлом, граница здесь была определена природными ледниками и снежными полями, но с таянием льдов ее пришлось пересмотреть. Ледники, которые когда-то чётко разграничивали земли двух стран, с каждым годом тают, изменяя природные рубежи."
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18 час.
Владимир Алтайцев
Исчезнут ледники, ус охнут до ручьёв многие реки, типа Аму-дарьи и Сырдарьи
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17 час.
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