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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Женская НБА представила новый логотип финальной серии

30 августа 1997 года состоялся первый финальный матч в истории женской НБА. «Хьюстон Кометс» обыграли «Нью-Йорк Либерти» со счетом 65:51 и стали первыми чемпионами лиги.

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