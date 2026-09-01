Капитал страны Выломали дверь и смели всё: толпа в хиджабах и с бородами устроила погром в российском ТЦ В Сети набирает обороты видео, снятое в крупном торговом центре Екатеринбурга.
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