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Онколог перечислил первые признаки распространенных видов рака

Онколог перечислил первые признаки распространенных видов рака

Онколог Евсеев: усталость, изменение веса и боли могут быть признаками рака На развитие рака в организме могут указывать различные признаки, например сильная утомляемость, изменение веса, боли и подозрительные родинки.

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