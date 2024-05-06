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Новосибирская область готова масштабно встретить 79-летие Победы в Великой Отечественной войне

Новосибирская область готова масштабно встретить 79-летие Победы в Великой Отечественной войне

Губернатор Андрей Травников рассмотрел вопросы подготовки празднования 9 мая в ходе оперативного совещания в правительстве региона и поручил провести мероприятия, посвященные Дню Победы масштабно, организованно и безопасно «Приветствуется масштабное проведение празднования, вовлечение максимального количества жителей, особенно нашей молодёжи.

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