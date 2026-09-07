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Крымская газета

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От 18 до 82 лет: за две недели в Крыму подали свыше 500 заявлений на вступление в брак

От 18 до 82 лет: за две недели в Крыму подали свыше 500 заявлений на вступление в брак

За две последние недели августа в Крыму зарегистрировали браки с самым разным возрастным разбросом — самой возрастной парой стали 72-летний жених и 82-летняя невеста, а одной из самых молодых — 19-летний юноша и 18-летняя девушка.

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