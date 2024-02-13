Суд ужесточил приговор Кагарлицкому со штрафа на пять лет колонии

В декабре первая инстанция постановила взыскать с социолога 609 тысяч рублей по делу об оправдании терроризмаАпелляционный военный суд в Подмосковье ужесточил приговор социологу Борису Кагарлицкому (признан иноагентом), вместо штрафа ему назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима, сообщает корреспондент РИА Новости.