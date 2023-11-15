Миллеровская межрайонная прокуратура: установлена дополнительная ответственность по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях

Федеральным законом от 19.10.2023 N 505 статья 14.8 КоАП РФ частями 2.1 и 4.1, установившими административную ответственность за навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату путем предложения потребителю до заключения договора о приобретении основных товаров (работ, услуг) приобрести дополнительные товары (работы, услуги) или заключить иные договоры, приобретение или заключение которых обусловливается обязательностью при приобретении основных товаров (работ, услуг), если иное не предусмотрено законом, а также путем включения в договор условий, которые обусловливают приобретение основных товаров (работ, услуг) обязательным приобретением дополнительных товаров (работ, услуг), в том числе предусматривают обязательное заключение иных договоров, если иное не предусмотрено законом, что влечет влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.