Спрос волгоградцев на услугу по выездному обслуживанию вырос почти в шесть раза

В первом полугодии 2021 года в рамках выездного обслуживания специалистами Кадастровой палаты по Волгоградской области было принято на кадастровый учет и (или) регистрацию прав и доставлено заявителям по итогам их осуществления более 5,6 тыс.
В первом полугодии 2021 года в рамках выездного обслуживания специалистами Кадастровой палаты по Волгоградской области было принято на кадастровый учет и (или) регистрацию прав и доставлено заявителям по итогам их осуществления более 5,6 тыс.
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