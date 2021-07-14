Донбасс Сегодня

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Спрос волгоградцев на услугу по выездному обслуживанию вырос почти в шесть раза

В первом полугодии 2021 года в рамках выездного обслуживания специалистами Кадастровой палаты по Волгоградской области было принято на кадастровый учет и (или) регистрацию прав и доставлено заявителям по итогам их осуществления более 5,6 тыс.

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