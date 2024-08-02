MohungaTangaroa-Third Просто удивительная картина получается. Больше всех брызжут слюной по поводу обмена все "новоявленные патриоты", прибывшие хохлы и прочие скачущие.
Русский "Железный человек": В Россию по обмену вернулся настоящий герой
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вы, писаки, когда научитесь писать кратко и по делу, а не словоблудить? Несколько раз одни и те же фгото и имена. Зачем? Или автору за слово платят?
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10 час.
МИТЬКА Митька
Что до хрена мы им отдали. Жирно будет для врагов.
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7 час.
Надежда
Фраза «Гвозди б делать из этих людей: Крепче б не было в мире гвоздей.» именно о тех, кто вернулся в Россию!
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1 час.
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