Русский "Железный человек": В Россию по обмену вернулся настоящий герой

Владимир Алтайцев Вы, писаки, когда научитесь писать кратко и по делу, а не словоблудить? Несколько раз одни и те же фгото и имена. Зачем? Или автору за слово платят?

МИТЬКА Митька Что до хрена мы им отдали. Жирно будет для врагов.