Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Русский "Железный человек": В Россию по обмену вернулся настоящий герой

Русский "Железный человек": В Россию по обмену вернулся настоящий герой

MohungaTangaroa-Third Просто удивительная картина получается. Больше всех брызжут слюной по поводу обмена все "новоявленные патриоты", прибывшие хохлы и прочие скачущие.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вы, писаки, когда  научитесь писать кратко  и по  делу, а не словоблудить? Несколько  раз одни и те  же фгото и имена. Зачем? Или автору  за слово платят?
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10 час.
МИТЬКА Митька
Что до хрена мы им отдали. Жирно будет для врагов.
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7 час.
Надежда
Фраза «Гвозди б делать из этих людей: Крепче б не было в мире гвоздей.» именно о тех, кто вернулся в Россию!
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1 час.

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