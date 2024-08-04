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Россия - третья страна в мире по низкому уровню госдолга на душу населения

Россия - третья страна в мире по низкому уровню госдолга на душу населения

Россия заняла третье место среди крупнейших экономик мира по наименьшему уровню государственного долга в расчете на одного жителя.

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