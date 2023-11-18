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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стадион «Алании» будет готов к маю 2024-го, вместимость около 12 600 человек

Стадион «Алании» будет готов к маю 2024-го, вместимость около 12 600 человек

Все черновые работы на стадионе «Спартак» во Владикавказе должны завершиться в этом году. Об этом сообщил советник главы Северной Осетии Константин Моргоев.

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