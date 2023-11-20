Врач-эндокринолог назвала топ-3 самых вредных каш

По мнению Диляры Лебедевой, распространённое мнение о том, что все крупы полезны, в корне ошибочно.Известный врач-эндокринолог Диляра Лебедева назвала топ-3 самых вредных каш, которые жители России часто готовят на завтрак.
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