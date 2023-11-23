Шольц утверждает, что призвал Путина прекратить конфликт на Украине

Hendrik Schmidt/Pool via REUTERS Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на прошедшем 22 ноября внеплановом онлайн-саммите "Группы Двадцати" (G20) он призвал президента России Владимира Путина остановить конфликт на Украине.
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