Кредитная петля на шее страны

Сегодня банки отклоняют более 80% заявок на кредиты наличными. ДОЛГИ, КОТОРЫЕ НЕВОЗМОЖНО ОТДАТЬ Причина такого ужесточения проста: по данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, каждый второй банковский заемщик имеет больше одного кредита.