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Царьград

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Киев нарастил группы "Белых ангелов" для эвакуации семей из Славянска

Киев нарастил группы "Белых ангелов" для эвакуации семей из Славянска

Семьи силой заставляют отдавать детей на "эвакуацию", угрожая взломом дверей и применением оружия.Украинские власти увеличили число групп Национальной полиции "Белый ангел", которые занимаются эвакуацией семей с детьми из подконтрольного Киеву Славянска в Донецкой Народной Республике.

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